Droni russi colpiscono Sumy: il palazzo in fiamme e la fuga tra le urla

Nuova notte di paura in Ucraina. La città di Sumy è stata colpita da un violento attacco di droni russi, che ha ferito almeno 11 persone, tra cui quattro bambini, e danneggiato edifici residenziali e un deposito di treni passeggeri. I residenti hanno dovuto fuggire tra le fiamme. L’aeronautica ucraina ha dichiarato che, complessivamente, la Russia ha lanciato in poche ore un missile balistico e 145 droni di varia tipologia, dei quali 107 intercettati e 36 giunti a destinazione, causando ingenti danni.