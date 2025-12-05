Logo Tgcom24
Mondo
Droni in Francia, ecco la base a L'Ile Longue

Ecco la base sottomarina francese" dove si sospetta abbiano volato misteriosi droni

05 Dic 2025 - 17:18
01:10 

Le immagini sono state girate durante la visita del presidente francese, Emmanuel Macron nel 2017

