ATTACCO NOTTURNO

Drone ucraino colpisce palazzo nel Donetsk: l'edificio è sventrato

Un incendio è divampato in un condominio di nove piani, danneggiando due appartamenti e diversi balconi

28 Ott 2025 - 14:05
00:31 

Due persone, tra cui una donna di 98 anni, sono state uccise e una è rimasta ferita in un attacco notturno con droni ucraini nella città di Donetsk, controllata dalla Russia, secondo quanto riferito dalle autorità insediate da Mosca. Un incendio è divampato in un condominio di nove piani, danneggiando due appartamenti e diversi balconi. Sette persone sono state evacuate, secondo una dichiarazione del Ministero delle Emergenze russo.