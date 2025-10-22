Logo Tgcom24
Attimi di paura a Payas

Dramma sfiorato in Turchia, donna in sedia a rotelle salvata da un sottopassaggio allagato

Provvidenziale l'intervento di due soccorritori che, sfidando la corrente e il pericolo, sono riusciti a raggiungerla e a portarla in salvo pochi istanti prima che il livello dell'acqua diventasse letale

22 Ott 2025 - 10:20
00:40 

Attimi di paura a Payas, nel sud della Turchia, dove una donna in sedia a rotelle ha rischiato di perdere la vita intrappolata in un sottopassaggio improvvisamente invaso dall’acqua a causa di una violenta alluvione. Come si vede dalle immagini social, la donna, impossibilitata a muoversi autonomamente e ormai quasi completamente sommersa, si trovava bloccata nel sottopassaggio. Provvidenziale l’intervento di due soccorritori che, sfidando la corrente e il pericolo, sono riusciti a raggiungerla e a portarla in salvo pochi istanti prima che il livello dell’acqua diventasse letale. Il salvataggio, avvenuto sotto gli occhi increduli di alcuni passanti, ha evitato una tragedia.