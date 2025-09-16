Draghi scuote l'Europa: "Servono risultati concreti, lo chiedono i cittadini"

"Abbiamo bisogno di date e risultati concreti, e di essere ritenuti responsabili per essi. Le scadenze dovrebbero essere abbastanza ambiziose da richiedere una reale concentrazione e uno sforzo collettivo. Questa è stata la formula alla base dei progetti di maggior successo dell'Europa: il mercato unico e l'euro. Entrambi hanno compiuto progressi attraverso fasi chiare, traguardi precisi e un impegno politico costante." Lo ha detto Mario Draghi a Bruxelles alla conferenza di alto livello 'A un anno dal rapporto Draghi', con Ursula von der Leyen. "I cittadini europei chiedono ai loro leader di alzare lo sguardo dalle preoccupazioni quotidiane e rivolgere lo sguardo al loro destino comune europeo, comprendendo la portata della sfida. Solo l'unità di intenti e l'urgenza della risposta dimostreranno che sono pronti ad affrontare tempi straordinari con azioni straordinarie"; ha detto Draghi concludendo il suo discorso.