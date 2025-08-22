Logo Tgcom24
Draghi: "Ue marginale e spettatrice. Evaporata l'illusione di un'Europa che conti"

Nel suo intervento l'ex presidente del Consiglio evoca un cambio di passo per il Continente, troppo poco pronto a far sentire la sua voce in Ucraina e a Gaza

22 Ago 2025 - 18:50
01:13 
mario draghi
draghi
meeting
video evidenza

