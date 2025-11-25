Logo Tgcom24
Dortmund, acceso l'albero di Natale più alto del mondo

Piazza gremita per assistere all'accensione del colosso natalizio alto 45 metri

25 Nov 2025 - 16:03
00:42 

A Dortmund è tornata a brillare una delle attrazioni natalizie più celebri d’Europa. Nella piazza principale della città è stato acceso quello che la città rivendica come l’albero di Natale più alto del mondo: una struttura di 45 metri realizzata interamente con alberi veri. L’imponente installazione è composta da 1.200 abeti rossi, per un peso totale di circa 40 tonnellate. In cima svetta un angelo di quattro metri, mentre 138mila luci LED illuminano la superficie creando un effetto scenografico che richiama migliaia di visitatori ogni anno. 