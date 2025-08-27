Dopo il Meeting la visita a San Patrignano, Meloni: "Qui ho cose da imparare"

Gli ospiti della comunità di San Patrignano hanno accolto con un applauso l'ingresso del premier Giorgia Meloni nella grande sala della mensa. "Io non volevo rubare tempo e non vengo qui a fare discorsi particolari", ha detto il presidente del Consiglio in un breve intervento. "Volevo dirvi grazie per questa bella accoglienza, - ha proseguito - grazie a tutta la realtà di San Patrignano che non è la prima volta che visito. È una realtà che, voglio dire a ciascuno di voi, potrà sempre contare sul governo italiano. E voglio dire a voi solo questo: voi avete applaudito me, ma sono io che devo applaudire voi". "Siete persone - ha aggiunto - che sono inciampate e che si sono rimesse in piedi. E quando uscirete da qui voi avrete qualcosa da insegnare agli altri. Ci vuole una grande forza, ci vuole un grande coraggio, ci vuole una grande umanità per fare il percorso che state facendo. Per cui sappiate che io sono una persona che deve imparare qualcosa da voi". "In bocca al lupo per il vostro futuro, credete sempre in quello che siete", ha concluso. Al termine della visita il premier ha ricevuto un mazzo di fiori e ha posato in una foto di gruppo con gli ospiti e con il personale della comunità.