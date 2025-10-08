Dona 5mila macchinine: "Una collezione da 100mila euro, ma le regalo alla città"

L'86enne di Zola Predosa custodisce un repertorio"raccolto in 70 anni. "Vorrei una mostra permanente per i ragazzi, togliamoli dalla strada"di Chiara Ottaviani
In un tempo in cui tutto si compra e si vende, c'è ancora chi sceglie di donare. A Zola Predosa, alle porte di Bologna, un uomo di 86 anni custodisce un tesoro: 5mila automobiline raccolte in una vita. Una collezione che potrebbe fruttargli fino a 100mila euro, ma che lui vuole regalare alla città. "Vorrei fare una mostra permanente per i ragazzi perché chiusi in cantina li vedo solo io, invece sarebbe giusto che tutti li vedessero".
Si chiama Ivano Salomoni, e da quando era bambino ha messo da parte ogni modello con la cura di un vero appassionato. Macchinine di tutte le epoche, materiali diversi con alcuni pezzi rarissimi. "Ci vogliono 70 anni di ricerche, i modelli vanno dalle sette, otto euro fino a centinaia di euro in base alla casa, alla grandezza. Ci vuole anni e anni di ricerca, io li ho trovati in tutta Europa, alcuni modelli non esistono neanche più".
Ivano, dopo una vita passata tra bancarelle e scaffali, ha un sogno più grande della sua collezione: trovare uno spazio dove tutti possano ammirare le sue auto, toccarle, giocarci, e quindi rivolge un appello alla comunità: "Che qualche comune dell'Emilia Romagna, possibilmente dell'Emilia Romagna, mi prenda questa collezione, io la dono sottolineo, per poter fare un centro d'incontro, togliamo i ragazzi dalla strada e mettiamoli a fare queste raccolte".