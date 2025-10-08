Dona 5mila macchinine: "Una collezione da 100mila euro, ma le regalo alla città"

Si chiama Ivano Salomoni, e da quando era bambino ha messo da parte ogni modello con la cura di un vero appassionato. Macchinine di tutte le epoche, materiali diversi con alcuni pezzi rarissimi. "Ci vogliono 70 anni di ricerche, i modelli vanno dalle sette, otto euro fino a centinaia di euro in base alla casa, alla grandezza. Ci vuole anni e anni di ricerca, io li ho trovati in tutta Europa, alcuni modelli non esistono neanche più".