Domani il vertice a Washinghton, Witkoff aspetta i leader europei e Zelensky

"Donald Trump e Vladimir Putin hanno concordato robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina durante il loro vertice in Alaska", riferisce l'inviato americano Steve Witkoff, auspicando un "incontro produttivo" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei, in programma domani a Washington. Alla Casa Bianca ci saranno anche la presidente del consiglio italiana Meloni, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer e il presidente finlandese Stubb. Sempre Witkoff parla di importanti concessioni fatte da Putin in merito a 5 regioni in parte occupate.