Dl sicurezza, la stretta in 14 nuovi reati

È entrato in vigore il nuovo decreto sicurezza: introduce 14 reati e 9 aggravanti, inasprendo le pene per truffe agli anziani (fino a 6 anni), occupazioni abusive (fino a 7 anni) e blocchi stradali collettivi (fino a 6 anni). Reclusione e multe anche per imbrattamenti, danneggiamenti nei cortei e accattonaggio con minori. Più tutele per le forze dell’ordine, con body cam e fondi legali. Obbligo di permesso di soggiorno per acquistare Sim, reato di rivolta nei Cpr, e nuove regole sulle mamme detenute. Previsti anche controlli più rigidi su cannabis e armi