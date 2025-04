Dl Sicurezza, flash mob di Extinction Rebellion davanti al ministero della Giustizia

Azione di protesta a sorpresa da parte del collettivo Extinction Rebellion davanti alla sede del ministero della Giustizia a Roma. Una cinquantina di manifestanti hanno lanciato in aria polveri colorate davanti all'ingresso del dicastero di Via Arenula per protestare contro le misure introdotte dal governo con il Dl Sicurezza e hanno srotolato uno striscione con scritto "Nel buio fascista i colori della giustizia". Un manifestante si è arrampicato sul cancello del ministero per tentare di appendere una bandiera con il simbolo di Extinction Rebellion. Dopo un primo tentativo delle forze di polizia per spostare di peso i manifestanti, i giovani si sono seduti per terra continuando a gridare, cantare e suonare i tamburi.