Discarica abusiva nel Napoletano, sequestrate 400 tonnellate di rifiuti

Nella zona sono stati trovati plastica, gomme, batterie esauste, guaine bituminose e parti di auto demolite
A San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, i Carabinieri del NOE hanno sequestrato un'area di milla mq usata come discarica abusiva di rifiuti speciali, anche pericolosi. Nascosta tra la vegetazione, la zona conteneva circa 400 tonnellate di materiali: plastica, gomme, batterie esauste, guaine bituminose e parti di auto demolite. Sequestrati anche i mezzi usati per il trasporto. Le indagini puntano a identificare i responsabili.