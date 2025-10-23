Logo Tgcom24
A SAN GENNARO VESUVIANO

Discarica abusiva nel Napoletano, sequestrate 400 tonnellate di rifiuti

Nella zona sono stati trovati plastica, gomme, batterie esauste, guaine bituminose e parti di auto demolite

23 Ott 2025 - 12:53
00:52 

A San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, i Carabinieri del NOE hanno sequestrato un'area di milla mq usata come discarica abusiva di rifiuti speciali, anche pericolosi. Nascosta tra la vegetazione, la zona conteneva circa 400 tonnellate di materiali: plastica, gomme, batterie esauste, guaine bituminose e parti di auto demolite. Sequestrati anche i mezzi usati per il trasporto. Le indagini puntano a identificare i responsabili.