Mondo
l'incidente aereo a giugno

Disastro Air India, parla l'unico sopravvissuto: "Non so come mi sono salvato"

Viswashkumar Ramesh era sul volo che a giugno precipitò subito dopo il decollo e fece 241 vittime

04 Nov 2025 - 19:49
01:22 

Fiamme, detriti, lamiere e la morte sfiorata per pochi istanti. E' l'inferno visto con i propri occhi da Viswashkumar Ramesh, l'unico sopravvissuto a un incidente aereo lo scorso 12 giugno. Il velivolo, partito dall'India e diretto a Londra, si è schiantato poco dopo il decollo su uno studentato nei pressi dell'aeroporto di Ahmedabad. Duecentoquarantuno le vittime, tra passeggeri e civili a terra: un solo superstite di quel volo, proprio Ramesh che sedeva vicino all'uscita di emergenza, al posto 11a. In molti hanno gridato al miracolo. "Me ne sto seduto in camera da solo, non parlo né con mia moglie né con mio figlio", è questa la sua - seppur difficile - nuova vita a Leicester, in Inghilterra. Ha ancora dolori all'anca e gli è stato diagnosticato un disturbo da stress post traumatico, che lo ha portato a cancellare dalla memoria buona parte di quei momenti. "E' successo tutto davanti ai miei occhi: non so come ho fatto a sopravvivere", raccontava incredulo e disorientato.

