Disagi e cortei per lo sciopero Cgil, scontro Landini-Salvini

Il sindacato: adesione pari al 68%. Il ministro dei Trasporti: disagi molto limitati per i treni
La Cgil scende in piazza contro la Manovra economica, definita "ingiusta, sbagliata, pericolosa" da Maurizio Landini, che accusa il governo di non dare risposte alle emergenze salariali e sociali del Paese. Dal palco di Firenze, il segretario della Cgil rilancia: "Andremo avanti fino a quando non avremo vinto".
Cortei in tutta Italia, da Nord a Sud. Mezzo milione di lavoratori in piazza, con un'adesione pari al 68 per cento, secondo la Cgil. Il ministro Salvini parla invece di disagi molto limitati per i treni e di traffico regolare sulla tratta Roma-Milano dell'Alta velocità.