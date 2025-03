Difesa europea, Mattarella: processi decisionali non più rinviabili

Proprio nel giorno del summit di Parigi in cui si cerca una accordo sulla difesa europea, Sergio Mattarella torna a sollecitare l'Europa ad agire in fretta, mosso dalle profonde preoccupazioni di fronte alle nuove tensioni globali, alla competizione caotica tra potenze per il dominio del mondo e dal ritorno inatteso del conflitto in Europa. "Che sia la Nato come avvenuto fino ad oggi, o che sia l'Europa, le decisioni su chi garantirà la difesa collettiva devono essere rapide", è il cuore del discorso del Presidente della Repubblica di fronte ai vertici dell'Aeronautica militare.