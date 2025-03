Difesa europea, l'Italia si prepara al riarmo

Al primo posto ci sono i militari: donne e uomini delle forze armate. È da loro - ha più volte ribadito il ministro della difesa Guido Crosetto - che bisogna partire per costruire una Difesa moderna e competitiva. Occorre aumentare gli organici, non escludendo l'ipotesi di creare una riserva specializzata, fino a 10mila unità. Concetto espresso fin dai primi mesi del suo incarico a via XX Settembre. Con il Piano europeo, illustrato dalla presidente Von Der Leyen, l'Italia potrebbe trovarsi a gestire tra i 40 e i 50 miliardi di euro. Ma il primo passo è aumentare la spesa militare, attualmente ferma nel nostro paese all'1,5% del Pil.