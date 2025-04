Difesa, conto da 43 miliardi: Meloni vola da Trump per blindare l'asse Usa-Italia

Nel 2025 le spese militari italiane saliranno a 43 miliardi di euro, includendo gli 11 miliardi necessari per raggiungere l'obiettivo Nato del 2% del PIL. Giorgia Meloni volerà a Washington per incontrare Donald Trump, cercando di consolidare i rapporti dopo le tensioni sui dazi. Obiettivo: garantire agli USA un ruolo prioritario come fornitori di armamenti e gas. Il ministro Giorgetti esclude che i fondi aggiuntivi arrivino dalla sospensione del patto di stabilità, lasciando aperta la possibilità di tagli. L’opposizione teme che le risorse verranno sottratte a sanità e istruzione. Salvini invoca invece una rinnovata collaborazione con gli Stati Uniti.