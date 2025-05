Dieci milioni per parlare con gli animali: la sfida di un miliardario britannico

Una sfida da 10 milioni di dollari per costruire un ponte tra esseri umani e animali. L’ha lanciata la Jeremy Coller Foundation, insieme all’Università di Tel Aviv, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di intelligenza artificiale che consenta una vera comunicazione tra le specie. Il primo premio da 100mila dollari è andato a un team di ricercatori americani che studia i versi dei delfini tursiopi e li collega ai comportamenti. Il progetto, chiamato Ceti, punta a decifrare il “linguaggio” dei cetacei. In palio non c’è solo il premio: l’obiettivo è capire meglio il mondo animale e proteggerlo.