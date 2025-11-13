Dieci anni dal Bataclan, la Francia si ferma

Sono trascorsi dieci anni da quella notte di guerra nel cuore dell'Europa: alle 21 e 20 esplose la prima bomba fuori dallo Stade de France, dove si trova il presidente della Repubblica Hollande. Negli stessi minuti iniziano gli assalti con i kalashinkov ai locali e ai ristoranti affollati di turisti e parigini. Infine, il massacro al concerto nel teatro Bataclan. Sotto i colpi di miliziani jihadisti dell'Isis nel centro della Ville Lumière muoiono 130 persone, tra loro la ricercatrice veneziana Valeria Solesin, e oltre 350 rimangono ferite. La Francia si ferma oggi per ricordare quella pagina tragica.