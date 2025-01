Diciassettenne in visita ad Auschwitz ricostruisce la storia della sua famiglia

Un adolescente new yorkese ha svelato un mistero familiare decennale durante un recente viaggio ad Auschwitz, ottenendo il pezzo mancante di un doloroso puzzle familiare durato più di 80 anni. Mentre visitava una mostra di opere d'arte per bambini nel famigerato campo di sterminio, Yuval, 17enne del Bronx di origini slovacche, ha fatto una scoperta scioccante tra i disegni di guardie con pistole e treni. Accanto a un'opera d’arte, ha notato il nome del fratello di suo nonno, il tredicenne Freddy Popper, tragivcamente morto nel campo di sterminio il cui destino era rimasto ignoto alla sua famiglia. "Questo viaggio ha dato alla mia famiglia una prova e una conclusione che non avremmo mai immaginato possibile". Ha dichiarato Yuval al New York Post. Suo nonno Michael era sopravvissuto alla guerra ma il destino sconosciuto del fratello maggiore lo aveva perseguitato per tutta la vita, fino alla sua morte nel 2020.