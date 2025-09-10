Logo Tgcom24
Mastergame

Destiny 2 dà il benvenuto a Cenere e Ferro

Aspettando la prossima avventura, lo sparatutto di Bungie si aggiorna con nuovi contenuti.

10 Set 2025 - 11:21
