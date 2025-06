Dentro Teheran, la città sospesa

"Mi chiamo Maral e vivo a Teheran. Come potete vedere la città non è ancora tornata alla normalità". Con un cellulare in mano questa giovane donna mostra la capitale del suo Paese dopo gli attacchi di Israele. Guidando nel quartiere centrale di Tajrish, descrive quello che vede. "Ci sono bandiere nere dappertutto in omaggio ai martiri, mentre alla mia sinistra c'è uno dei palazzi distrutti una settimana fa, che si suppone ospitasse autorità di alto livello. Alla mia destra, invece, c'è un altro edificio pubblico che è stato colpito".