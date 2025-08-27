Delegazione del Pd a bordo della nave Mediterranea

" La nave è bloccata al porto di Trapani a seguito di un fermo amministrativodi Federica Terrana
"Se una nave può arrivare nel primo porto vicino, noi non comprendiamo per quale motivo il governo nazionale debba per forza far vivere ulteriori sofferenze a queste persone". Parole di Giovanna Iacono, deputata nazionale. Lo avevano promesso e lo hanno fatto, anche se nessuno dei leader nazionali del pd si è fatto vedere a Trapani, forse per evitare polemiche. Ma una delegazione del Partito Democratico è voluta salire a bordo di Mediterranea, la nave della ONG sottoposta a fermo amministrativo, per aver violato il decreto Piantedosi, dopo che il suo equipaggio ha deciso di attraccare nel porto siciliano, invece di raggiungere Genova come indicato dal Viminale.
