Delegazione del Pd a bordo della nave Mediterranea

"Se una nave può arrivare nel primo porto vicino, noi non comprendiamo per quale motivo il governo nazionale debba per forza far vivere ulteriori sofferenze a queste persone". Parole di Giovanna Iacono, deputata nazionale. Lo avevano promesso e lo hanno fatto, anche se nessuno dei leader nazionali del pd si è fatto vedere a Trapani, forse per evitare polemiche. Ma una delegazione del Partito Democratico è voluta salire a bordo di Mediterranea, la nave della ONG sottoposta a fermo amministrativo, per aver violato il decreto Piantedosi, dopo che il suo equipaggio ha deciso di attraccare nel porto siciliano, invece di raggiungere Genova come indicato dal Viminale.