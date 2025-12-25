Decreto Ucraina, il governo torna a riunirsi lunedì 29

Solo qualche giorno di pausa per il Natale, ma da lunedì i palazzi della politica si riaprono per due fra gli appuntamenti più importanti dell'anno. Lunedì 29 il governo torna a riunirsi per il cosiddetto decreto Ucraina, il provvedimento che proroga l'autorizzazione su armi e finanziamenti per tutto l'anno, e che va varato entro il 31 dicembre. Il governo, dopo un dibattito serrato tra i partiti di maggioranza, con la Lega che chiedeva discontinuità, ha raggiunto un'intesa. Ne è certo il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari che parla di accordo politico chiuso. Il decreto, afferma, servirà per continuare a sostenere l'Ucraina nella difesa antiaerea, nelle infrastrutture energetiche, nell'aiuto alla popolazione civile, punto quest'ultimo sulla quale la maggioranza ha trovato piena coesione.