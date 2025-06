Rinvio Regionali, De Luca: "A Roma dementi, il Pd più di tutti"

"Il presidente della Conferenza delle Regioni ha spiegato che c'è un problema tecnico per approvare i bilanci di previsione delle cinque Regioni che vanno al voto perché come sapete la data di elezioni è slittata in avanti a causa del Covid e dunque non ci sono i tempi materiali. Il che significa un danno immenso per l'Italia. Per la Campania la cosa è ancora pià grave perché noi abbiamo approvato l'accordo di coesione con un anno e mezzo di ritardo e il danno si riverserà sulle amministrazioni comunali, sui cantieri che non partono, e quant'altro. Abbiamo segnalato il problema a questi dementi che abbiamo a Roma ma anziché valutare nel merito il danno che si determina per le Regioni stanno preoccupandosi delle beghe interne di partito, a cominciare dal Pd che è il più demente di tutti in questa situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.