Dazi Usa, via libera alla risposta Ue

Via libera dell'Unione europea ai controdazi per rispondere agli Stati Uniti. La proposta della Commissione è stata approvata dai rappresentanti al commercio degli Stati membri riuniti a Bruxelles. Unico voto contrario quello dell'Ungheria. Le tariffe doganali, pensate per reagire alla stretta sull'import di acciaio e alluminio decisa da Washington, andranno dal 10 al 25%. La misura si applicherà in tre fasi. Dal 15 aprile, saranno colpite moto americane, jeans, yacht di lusso. Nel secondo pacchetto, attivo dal 16 maggio, si allargherà il paniere al comparto alimentare, la pelletteria, gli elettrodomestici. Da dicembre azione su soia, mandorle, noci. "Il bazooka è sul tavolo, speriamo di non usarlo", il commento della Commissione europea.