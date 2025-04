Dazi Usa in vigore, von der Leyen: "Colpo all'economia globale"

"L'unità è la nostra forza, pronti a reagire ma anche a negoziare: non è mai troppo tardi". E' la prima reazione di Ursula von der Leyen all'annuncio dei dazi di Donald Trump, che colpiranno anche l'Ue. "Ci saranno conseguenze terribili per milioni di consumatori in tutto il mondo", spiega la presidente della Commissione da Samarcanda, in Uzbekistan, dove si trova in missione istituzionale. Bruxelles studia una reazione su più fasi, la prima, già annunciata, prevede controtariffe doganali sull'acciaio già dal 13 aprile. La lista degli altri beni sarà completata entro la fine del mese. Un approccio ancora cauto, perché la tentazione di una prova muscolare deve conciliarsi con i possibili contraccolpi per la fragile economia europea.