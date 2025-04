L'aereo del premier Giorgia Meloni è atterrato a Washington. Grande attesa per il bilaterale con il presidente Usa Donald Trump in programma giovedì 7 aprile alla Casa Bianca. In agenda la questione dazi. L'incontro dovrebbe durare circa un'ora, secondo quanto riferito da fonti della presidenza. Al momento non è prevista alcuna conferenza stampa congiunta.