Dazi Usa all'Ue, le reazioni

"L'Unione europea è nata per fregarci, presto i dazi al 25 per cento". Donald Trump conferma la volontà di colpire le importazioni dai 27 Paesi Ue, indistintamente. "Abbiamo preso questa decisione e presto sarà ufficiale", annuncia il presidente americano nella prima riunione del suo gabinetto, sotto lo sguardo di Elon Musk, presente alla riunione nonostante non sia un segretario del governo.