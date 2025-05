Dazi, Trump torna a minacciare l'Ue

Pugno di ferro di Trump che spinge sul protezionismo e minaccia dazi al 50% per le merci importate dall'Europa a partire dal 1° giugno. Sulla sua piattaforma social punta il dito contro il Vecchio Continente: "Le discussioni non stanno andando da nessuna parte". Il segretario al Tesoro Bessent gli fa eco: "La maggior parte dei Paesi negozia in buona fede, ma non l'Ue". Per ora nessun commento da Bruxelles, tace la Commissione europea, mentre il commissario al Commercio Maros Sefcovic prosegue il negoziato ed emerge che le parti si sono già scambiate una lista di richieste.