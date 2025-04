Dazi, Trump: "Paesi mi chiamano e mi leccano il c... per fare accordi"

"I Paesi mi chiamano e mi leccano il c.... Muoiono per fare accordi". Lo ha detto Donald Trump, parlando alla cena di gala del National Republican Congressional Committee. "Poi vedo qualche repubblicano ribelle, qualche tizio che vuole fare lo spaccone e dice: 'Penso che il Congresso dovrebbe prendere il controllo dei negoziati'. Lasciatemelo dire, non si negozia come faccio io", ha aggiunto il tycoon.