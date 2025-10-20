Dazi, Trump "invita" con un video Giorgia Meloni a parlare con gli Usa: è polemica

"Le trattative commerciali - come noto - sono guidate dalla Commissione europea, in quanto competenza esclusiva dell'Unione". Fonti di Palazzo Chigi intervengono così per ridimensionare le polemiche innescate da un video pubblicato sui social da Donald Trump. Il presidente degli Usa ha rilanciato un tweet e un breve filmato dell'attivista Maga Patton in cui si sostiene che il premier Meloni punta a siglare accordi con Washington senza passare da Bruxelles. Nel video scorrono immagini di Giorgia Meloni tratte da contesti internazionali, ma anche da un discorso tenuto in occasione di una manifestazione del partito spagnolo di esterma destra, Vox. il commento è netto: Meloni sfida l'Ue e cerca un accordo diretto con Tump. Immediata la reazione delle opposizioni, che sollecitano chiarimenti e smentite.