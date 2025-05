Dazi sui farmaci in arrivo nelle prossime due settimane

L'annuncio di Trump riaccende la guerra commerciale tra America e resto del mondo. Il presidente Usa ha rivelato che la sua amministrazione ha avviato ad aprile un'indagine sull'influenza dei prodotti farmaceutici nella sicurezza nazionale. Se dovessero entrare in vigore, le nuove imposte sarebbero un duro colpo per l'industria farmaceutica europea se si considera che il valore complessivo delle esportazioni in America è di circa 92 miliardi di euro e che la maggior parte dei principi attivi utilizzati per le medicine viene prodotta proprio nel vecchio continente. A rischio ci sono 16,5 miliardi di investimenti previsti nei prossimi mesi - dicono le associazioni delle aziende farmaceutiche - che potrebbero lievitare addirittura a 100 da qui al 2029. L’Italia esporta ogni anno farmaci negli usa per un valore di 10 miliardi e con l'introduzione dei dazi al 25% ne sarebbero a rischio ben due e mezzo.