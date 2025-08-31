Logo Tgcom24
Mondo
TUTTO NELLE MANI DELLA CORTE SUPREMA

Dazi, scontro aperto tra Trump e i giudici

Dopo la sentenza della Corte d'appello federale che ha bocciato i dazi di Trump definendoli illegali, tra il presidente statunitense e i giudici non c'è grande intesa

di Erika Sita'
31 Ago 2025 - 12:37
01:23 

Dopo la sentenza della Corte d'appello federale che ha bocciato i dazi di Trump definendoli illegali, tra il presidente statunitense e i giudici è scontro aperto. 

A decidere cosa succederà alle tariffe, che negli ultimi mesi hanno destabilizzato l'economia mondiale, sarà la corte suprema - a cui Trump ha già annunciato di rivolgersi, forte anche della composizione a maggioranza conservatrice che lui stesso si è assicurato grazie a una serie di nomine.

trump
dazi
stati uniti

