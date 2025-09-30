Logo Tgcom24
Dazi, nel mirino di Trump ora c'è anche il cinema

L'annuncio del presidente Usa ha messo in allarme gli addetti ai lavori

di Stefania Scordio
30 Set 2025 - 13:11
01:23 

Nel mirino di Donald Trump adesso c'è anche il cinema. Il presidente americano vuole limitare la tendenza di Hollywood a realizzare i film all'estero, a condizioni più economiche. Per il tycoon le produzioni cinematografiche straniere, attraverso varie agevolazioni, hanno sottratto lavoro e investimenti negli Usa, soprattutto in California. Per questo potrebbero arrivare nuovi dazi stavolta in un settore chiave anche per gli Stati Uniti. Un annuncio che al momento non ha una data fissa ma che tra gli addetti del comparto suona come un campanello di allarme.

