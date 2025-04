Dazi, Meloni: "Momento difficile"

Ormai è questione di ore: Giorgia Meloni parte oggi per Washington, dove domani incontrerà alla Casa Bianca Donald Trump. Una missione preparata anche sulla base di continue interlocuzioni con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un bilaterale durante il quale la premier farà valere gli interessi dell'Italia, ma cercherà anche di gettare le basi per l'avvio di una discussione con l'Unione europea sui dazi imposti dal tycoon. "Sappiamo che siamo in un momento difficile".