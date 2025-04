Dazi, la missione di Meloni a Washington

Il 17 aprile, alla Casa Bianca, la premier cercherà di suggerire al presidente americano come una guerra dei dazi potrebbe spingere l'Europa verso la Cina: uno scenario non auspicabile, nè per l'Unione - che rischia di rimanere stritolata dall'invasione di merci a basso costo -nè per gli Stati uUniti, che consegnerebbero in tal modo il loro principale alleato a Pechino.