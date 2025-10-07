Logo Tgcom24
Politica
Dazi, Casini porta le tagliatelle alla buvette del Senato

Il senatore: "Non c'è destra, sinistra, la tagliatella è un bene unificante e poi storicamente nasce come condivisione"

di Paolo Scarlata
07 Ott 2025 - 19:52
01:30 

"Nel momento in cui i dazi si abbattono sulla pasta italiana, dal Senato nasce un grido di ribellione, viva la pasta italiana viva le tagliatelle alla bolognese". Da decano del Parlamento a influencer delle tagliatelle, anzi apostolo, chiamato a diffondere la fede per la popolare pasta all'uovo emiliana. Pierferdinando Casini al ristorante del Senato ne ha portate oltre 15 chili. Offerte gratuitamente, per la gioia del palato dei senatori. Ad apprezzarle anche la seconda carica dello Stato Ignazio La Russa: "Oggi la festa del ragù bolognese". Una fetta dopo l'altra il famoso insaccato bolognese si conferma come irrinunciabile attrazione calorica 
Per evitare che le tensioni politiche vadano di traverso, maggioranza e opposizione, per una volta allo stesso tavolo, si confrontano sui sapori. "C'è la volontà di difendere insieme le tradizioni italiane" ha aggiunto Casini.

  
 

 
 
 

