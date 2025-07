Le nuove tariffe scatteranno dal 1 agosto se nel frattempo non verrà raggiunto un accordo. Nelle lettere Trump sottolinea come il dazio del 25% secondo i calcoli fatti dall’Amministrazione americana sia di molto inferiore a quanto necessario per eliminare la disparità di deficit commerciale che gli Stati Uniti hanno, ad esempio, con Giappone e Corea del Sud