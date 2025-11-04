David Beckham diventa "sir": la cerimonia con re Carlo a Windsor

"Ho la fortuna di aver viaggiato in tutto il mondo e tutto ciò di cui la gente vuole parlarmi è della nostra monarchia. Ne sono orgoglioso", ha dichiarato ancora Beckham che era accompagnato dalla moglie Victoria e dai genitori Sandra e David al Castello di Windsor. Il Re "è rimasto molto colpito dal mio abito", ha detto Beckham. "È l'uomo più elegante che conosca, quindi ha ispirato molti dei miei look nel corso degli anni e sicuramente ha ispirato anche questo. È un'idea che ha avuto mia moglie", ha concluso.