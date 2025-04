Un incendio ha distrutto oltre 50 case in un campo profughi nella regione occidentale del Darfur, in Sudan. Le immagini riprese dal Coordinamento Generale per gli Sfollati e i Rifugiati nel Darfur mostrano il rogo divampato martedì 15 aprile nel campo di Mukjar. Non sono state segnalate vittime e non sono ancora chiare le cause dell'incendio.