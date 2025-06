Danimarca, linea dura sull'Islam

E’ un governo socialdemocratico a guidare la stretta più dura in Europa. La premier danese Mette Frederiksen ha annunciato un giro di vite che fa discutere. Vuole vietare burqa e niqab negli istituti scolastici e universitari, estendendo la legge già in vigore dal 2018 che ne proibisce l’uso nei luoghi pubblici. Non solo: nel mirino finiscono anche le sale di preghiera nelle scuole, considerate un ostacolo alla coesione e alla neutralità degli spazi educativi. Una linea netta che spiazza e una mossa che accende il dibattitto sull’identità, la laicità e l’integrazione nel cuore del Nord Europa. Ma non è tutto.