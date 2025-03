Daniela Fumarola (Cisl): "Salute e sicurezza, le nostre priorità"

"Abbiamo tanto da fare ci sono delle emergenze sulle quali assolutamente non si può abbassare la guardia una su tutte salute e sicurezza. Abbiamo deciso di dedicare il nostro 1 maggio unitario su questa piaga, insistendo perché ci sia prima di tutto una formazione sulla promozione della cultura della sicurezza e del lavoro". Lo afferma la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine del convegno "Il coraggio delle proposte impopuliste" in memoria di Ezio Tarantelli, a 40 anni dalla tragica scomparsa dell'economista, per mano delle Brigate Rosse, il 27 marzo 1985. "Sicuramente i dazi non hanno mai fatto bene a nessuno. Noi pensiamo che ci si debba occupare sul piano europeo perché l’Europa deve svegliarsi sotto tutti i punti di vista. Noi non non possiamo rimanere schiacciati da Trump e da Putin abbiamo bisogno di un’Europa autorevole".