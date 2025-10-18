Daniel Day-Lewis cambia idea e torna al cinema con "Anemone"

"L'ultimo dei Mohicani", "Nel nome del padre", "L'età dell'innocenza", "Gangs of New York". Daniel Day-Lewis è uno dei più grandi e amati attori della storia del cinema, tre volte premio Oscar per "Il mio piede sinistro". Otto anni fa aveva annunciato l'addio alle scene. Oggi ha cambiato idea ed è tornato sul set diretto dall'esordiente figlio Ronan in "Anemone". Il film è stato presentato in anteprima ad Alice nella città, festival che si svolge parallelamente e in agreement alla Festa del Cinema di Roma.