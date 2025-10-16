Logo Tgcom24
Dan Brown a "La ruota della fortuna": "L'Italia ha tutto: ci sono i segreti, la storia, l'arte"

Ospite di Gerry Scotti il celebre autore della saga mystery-thriller con protagonista Robert Langdon

16 Ott 2025 - 13:08
01:20 

Lo scrittore statunitense Dan Brown è stato ospite di Gerry Scotti a "La ruota della fortuna" per presentare il suo nuovo libro "L'ultimo segreto". Il celebre autore della saga mystery-thriller che vede protagonista Robert Langdon ambienta spesso i suoi romanzi in Italia. "L'Italia ha tutto - dice Brown -, ci sono i segreti, la storia, l'architettura, l'arte. E poi ha il cibo più buono del mondo".