Damiano David a Milano, nello show un momento intimo

E' l'artista italiano più ascoltato al mondo con 900 milioni di stream globali, il suo tour mondiale prosegue senza sosta, sold out in Europa, Australia e Sudamerica. Damiano David ha incantato il forum di Milano con il primo dei tre attesissimi appuntamenti italiani. Special guest della serata Cesare Cremonini, che, a sorpresa, è salito sul palco sulle note di La nuova Stella di Broadway. E' la prima volta che Damiano duetta on stage con un artista italiano. C'e' lo show, ma anche il racconto più intimo. Talento, voce e carisma... fan in delirio. Un tour straordinario che prosegue in tutto il mondo.