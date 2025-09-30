Dalle Regionali alla Nato, l'intervista a tutto campo di Cesa (Udc) a Tgcom24

Secondo il presidente dell'Unione di Centro, i risultati in Moldavia rappresentano un segnale importante soprattutto per la Russia"
Lorenzo Cesa, presidente dell'Unione di Centro (Udc), è intervenuto a tutto campo a Tgcom24, dalle Regionali nelle Marche al voto in Moldavia, sullo sfondo delle tensioni con la Russia sul fianco est della Nato.
"Il primo segnale che arriva dalle elezioni nelle Marche è che negli ultimi cinque anni c'è stato un buon governo nella Regione. Il secondo è che c'è un grande clima di amicizia e coesione dentro il Centrodestra. E poi c'è anche la sconfitta del campo largo, con il M5s che è al 5%. L'unione tra Pd e M5s non regge, l'alleanza di Centrosinistra non tiene", dice Cesa.
"I risultati delle elezioni in Moldavia rappresentano un segnale estremamente importante per l'Europa ma soprattutto per la Russia, che negli ultimi anni ha interferito fortemente in alcune vicende elettorali. È importante aver dato stabilità alla Moldavia con una maggioranza europeista, specie con le tensioni sul fronte est dell'Alleanza atlantica", spiega Cesa. Che aggiunge: "In questi ultimi tre anni, la Nato e l'Europa si sono molto attrezzati, e sono pronti a reagire. Speriamo che non serva", conclude Cesa.
Commenti (0)