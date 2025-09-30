Dalle Regionali alla Nato, l'intervista a tutto campo di Cesa (Udc) a Tgcom24

"Il primo segnale che arriva dalle elezioni nelle Marche è che negli ultimi cinque anni c'è stato un buon governo nella Regione. Il secondo è che c'è un grande clima di amicizia e coesione dentro il Centrodestra. E poi c'è anche la sconfitta del campo largo, con il M5s che è al 5%. L'unione tra Pd e M5s non regge, l'alleanza di Centrosinistra non tiene", dice Cesa.