Circa 80 studenti serbi sono arrivati a Strasburgo dopo aver pedalato per oltre 1.400 km per denunciare la corruzione in Serbia, dove da mesi si registrano numerosi manifestazioni e proteste. "Mi aspetto maggiori pressioni sulle nostre istituzioni e anche sulle istituzioni europee affinché finalmente si possa fare qualcosa di concreto", dice Katarina, una studentessa alla fine del suo viaggio su due ruote.