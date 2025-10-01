Dalla Giordania arrivano in Italia 70 palestinesi, tra questi anche studenti

Ci sono anche"ricercatori universitari e familiari di persone già presenti in territorio italianodi Beatrice Bortolin
Ore 7, aeroporto di Ciampino. In pista un ATR 72 della Guardia di Finanza è pronto per il decollo. Destinazione Amman, Giordania. Il compito è evacuare 70 palestinesi, tra studenti e ricercatori universitari, e familiari di persone già presenti in territorio italiano.
A bordo anche la rettrice della Sapienza di Roma, per accogliere i due ricercatori che hanno vinto una borsa di studio nell'ateneo romano, quindici invece quelli diretti a Milano.
